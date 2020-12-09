Киев, , 15:27 — REGNUM Конституционный суд Украины (КСУ) открыл производство по законности постановления правительства о введении в стране «карантина выходного дня».

Соответствующее заявление сегодня, 9 декабря, сделала пресс-служба КСУ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба уточняет, что постановлением коллегии судей открыто конституционное производство по делу о соответствии конституции Украины ряда положений соответствующего постановления кабинета министров. Представление в КС о данном разбирательстве направили 48 народных депутатов Рады.

Напомним, что «карантин выходного дня» действовал на Украине с 14 по 30 ноября, три пары выходных. Ряд региональных властей отказались выполнять это решение правительства, особенно острой ситуация была во Львове.

Конституционный суда Украины 8 декабря возобновил работу после длительного перерыва. Украина по прежнему находится в состоянии конституционного кризиса, хотя и не в острой фазе конфликта. Офис президента Зеленского намерен пересмотреть ряд решений суда, а в идеале распустить нынешний состав КСУ. По информации источников, суда может в ближайшее время огласить решение по закону о продаже земли, и оно будет не в пользу нынешней власти.