Ватикан, , 15:26 — REGNUM Посол Индонезии при Ватикане Амрих Джинангкунг вручил верительные грамоты папе Римскому Франциску, сообщает Antara.

Церемония вручения верительных грамот прошла в частной библиотеке папы Римского в Ватикане.

На специальной встрече после церемонии вручения верительных грамот посол представил обновленную информацию о развитии Индонезии и спросил о запланированном визите папы Римского в Индонезию.

Папа Римский Франциск подчеркнул своё намерение посетить Индонезию, когда позволит ситуация и пандемия пройдет.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс заявил, что приветствует намерение Индонезии присоединиться к расширенному механизму Всемирной организации здравоохранения COVAX для закупки вакцины.

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