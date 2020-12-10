Варшава, 10 декабря 2020, 02:05 — REGNUM Книга польского политолога Марека Будзиша посвящена недавним событиям в Белоруссии и содержит анализ действий всех политических сил, местных и зарубежных, без затмевающих истину пропагандистских штампов. Что же получится, если из Польши взглянуть на Белоруссию без идеологических шор, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.
Главный штамп, который отказывается использовать Будзиша, это противопоставление «благой демократии» и «злобного диктатора». Переведенная на язык интересов, повесть о борьбе за влияние на Белоруссию сразу становится намного содержательнее. А автор книги, развивая наступление, задается немаловажными для настоящего и будущего польско-белорусских отношений вопросами. Почему Польша, так старательно используя давление на Белоруссию, не хочет зайти с другого фланга и стать более выгодным торговым партнером для Минска?
Может быть, если у Польши в руках в нужный момент оказался не только «кнут» для белорусского руководства, но и «пряник» для него же, дела пошли бы намного веселее? Теперь же, как замечает Будзиша, белорусской ситуацией может воспользоваться Россия, а Польше, с ее «непримиримостью к деспотизму», придется постоять в сторонке. Читайте статью Станислава Стремидловского «Иллюзия свободной Белоруссии и опасность борьбы за демократию».