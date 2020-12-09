Москва, , 15:19 — REGNUM Большинство регионов России сформировало достаточные запасы по углю и жидкому топливу на зимний период. Об этом 9 декабря заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин с правительством России.

Уголь Peabody Energy, Inc

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«Запасы топлива сформированы и по углю, и по жидкому топливу. Хотя есть вопросы по Забайкалью и Еврейской автономной области. Здесь необходимо завершить вопросы дополнительного выделения жидкого топлива», — заявил Файзуллин.