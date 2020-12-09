Берлин, , 15:25 — REGNUM Пандемия COVID-19 способна изменить соотношение сил в мировой экономике, Германии нужно приложить усилия для сохранения своих позиций. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила 9 декабря во время выступления в бундестаге, посвящённого бюджету на 2021 год.

Меркель напомнила ранее сказанные слова о том, что пандемия оказывает существенное влияние на соотношение сил в мире. В первую очередь — в экономике, но также в общественно-политической сфере.

Общественность в ФРГ попала «в экстраординарную ситуацию», считает она. Это требует смелых фискальных решений от правительства ФРГ. Государство должно предпринять всё возможное, чтобы к 2022 году выйти на докризисный уровень экономики.

Вынесенный на обсуждение бюджет, отметила Меркель, позволит это сделать.

В проекте германского бюджета на будущий год предусмотрено увеличение госдолга на €179,8 млрд. По итогам 2020 года долг достигнет €218 млрд, это значение — максимальное за всю историю ФРГ. С 2015 года власти Германии принимали бездефицитный бюджет и не брали займов.

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