Москва, , 15:16 — REGNUM Жилищно-коммунальное хозяйство всех регионов России организованно подошло к открытию отопительного сезона. Об этом 9 декабря заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин с правительством России.

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"В целом жилищно-коммунальное хозяйство всех регионов организованно подошли к открытию отопительного сезона. Сегодня объекты ЖКХ всего комплекса, жилищного фонда практически на 100% обеспечены необходимыми ресурсами», — заявил Файзуллин.