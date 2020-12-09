Ярославль, 9 декабря 2020, 15:11 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов призвал жителей подключиться к борьбе с коррупцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению главы региона, коррупция сдерживает экономическое развитие территорий, нарушает права граждан. Противостоять ей может развитие демократических институтов. И сами жители области.
Заявление губернатора было приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря. Стоит отметить, что ярославцы очень активно противостоят различным коррупционным проявлениям. Они анализируют документы и выражают свою позицию по тем или иным действиям властей. Это касается в первую очередь государственных и муниципальных закупок, градостроительства, земельных отношений.