Ярославль, , 15:11 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов призвал жителей подключиться к борьбе с коррупцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

По мнению главы региона, коррупция сдерживает экономическое развитие территорий, нарушает права граждан. Противостоять ей может развитие демократических институтов. И сами жители области.

«Свой вклад в общее дело может внести каждый. Чем эффективнее институты гражданского контроля, тем меньше шансов для злоупотреблений должностными полномочиями. Неравнодушие, осознание личной ответственности за позитивные преобразования в стране, активное неприятие коррупционных проявлений — залог успешного развития России», — приводит слова губернатора Дмитрия Миронова официальный сайт правительства Ярославской области.

Заявление губернатора было приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря. Стоит отметить, что ярославцы очень активно противостоят различным коррупционным проявлениям. Они анализируют документы и выражают свою позицию по тем или иным действиям властей. Это касается в первую очередь государственных и муниципальных закупок, градостроительства, земельных отношений.