Кишинёв, , 15:17 — REGNUM После скандала с контрабандной перевозкой анаболиков в микроавтобусе посольства Молдавии в РФ, задержанного на молдавско-украинской границе, молдавский посол в России Андрей Негуца отозван. Решение об этом было 9 декабря на заседании правительства республики, которое транслировалось пресс-служба молдавского кабинета министров.

«По инициативе министерства иностранных дел посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности», — заявил премьер-министр страны Ион Кику.

Также он подчеркнул, что такое решение принято после «постыдного события», выявленного несколько дней назад и отметил, что, как считает глава правительства Молдавии, «очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся».

Кроме того, Кику потребовал у министра иностранных дел страны Аурелиу Чокойя обратить особое внимание на работу дипмиссий, указав, что дипломаты не могут быть связаны с контрабандой, а если это происходит, то в работе МИД должны быть проведены изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на границе Молдавии с Украиной в рамках совместной операции молдавской Службы информации и безопасности и Таможенной службы страны была предотвращена попытка провезти контрабандой партию анаболиков на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации.