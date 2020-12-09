Киев, , 15:04 — REGNUM Соединенные Штаты поддерживают Украину в борьбе с коррупцией и отмечают определенный прогресс на этом пути.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Киеве, обнародованном сегодня, 9 декабря.

«Мы приветствуем прогресс, достигнутый народом Украины в преодолении коррупции, и заверяем в поддержке со стороны США для продолжения борьбы с корыстными интересами определенных кругов», — заявили в посольстве.

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно, что ЕC не очень доволен тем, как власти Украины выходят из конституционного кризиса, и готов помочь Киеву в этом процессе. Высокопоставленные представители Брюсселя заявили, что недавно проголосованный Радой «антикоррупционный» закон о декларировании активов является шагом в правильном направлении, но при этом имеет «несколько недостатков и не создает необходимого средства для сдерживания и предотвращения коррупции».