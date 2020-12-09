Анкара, , 15:04 — REGNUM Свой вклад в «освобождение» территорий Азербайджана в ходе военных действий при эскалации конфликта в Нагорном Карабахе внесла Турция. Об этом 9 декабря заявил журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Баку.

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«В результате 43-дневной борьбы Азербайджан за свои земли они были возвращены ему. Турция с первого дня демонстрировала солидарность с ним, поддерживала, как могла, и внесла свой вклад в освобождение этих территорий от оккупации», — сказал турецкий лидер.

Также он подчеркнул, что «с 30-летней несправедливостью покончено» и уточнил, что поддержка Баку со стороны Анкары будет продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик заявил, что запланированный на 9−10 декабря визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан станет историческим.