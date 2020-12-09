Москва, , 14:59 — REGNUM В настоящее время ситуация на нефтяном рынке заметно улучшилась по сравнению с весной 2020 года. Об этом 9 декабря заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

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«По сравнению с апрелем-месяцем, когда спрос падал примерно на 22−25 млн баррелей в сутки, спрос на нефть и на нефтепродукты, сегодня мы видим уже частичное восстановление рынка и спроса. Хотя оно происходит медленнее, чем мы прогнозировали летом, тем не менее, на сегодня сокращение спроса уже составляет всего 6−7 млн баррелей в сутки», — заявил Новак.

«Восстановление составило примерно 15−17 млн баррелей в сутки», — указал он.