Куала-Лумпур, , 14:58 — REGNUM В министерстве иностранных дел Малайзии заявили, что, согласно отчетам малазийских представителей за рубежом, в настоящее время 2742 гражданина Малайзии задержаны за различные правонарушения за границей, в том числе в Индонезии, сообщает Antara.

По данным МИД Малайзии, из 2742 граждан Малайзии 331 человек задержан в Индонезии, 614 — в Сингапуре, 403 — в Китае, 360 — в Таиланде и 295 — в Южной Корее.

Известно, что большинство граждан Малайзии задержаны за границей по обвинениям, связанным с наркотиками, мошенничеством и миграцией.

«Правительство Малайзии и министерство иностранных дел всегда заботятся о состоянии сограждан за пределами страны и готовы оказать соответствующую помощь», — заявил министр иностранных дел Малайзии Хишамуддин Хусейн.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии снимает запрет на межрегиональные поездки, начиная с 7 декабря 2020 года.

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