Фергана, Узбекистан, , 14:57 — REGNUM Представители Узбекистана и Киргизии договорились создать совместный инвестиционный фонд с уставным капиталом в $50 млн, сообщили 9 декабря в пресс-службе киргизского правительства.

Развитие двусторонних отношений обсудили исполняющий обязанности премьер-министра Киргизии Артем Новиков и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.

Собеседники договорились рассмотреть до 25 декабря комплекс вопросов по реализации инвестиционных проектов и проектов промышленной кооперации.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в транспортной сфере, а также развитие торгово-логистической и оптово-распределительной инфраструктуры. По итогам переговоров достигнута договоренность о принятии плана по развитию двустороннего сотрудничества.

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