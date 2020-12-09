Варшава, , 14:57 — REGNUM 9 декабря состоится заседание депутатов польского Сейма. Среди прочего, на мероприятии рассмотрят ходатайство о выражении недоверия заместителю премьер-министра Ярославу Качиньскому. Об этом передает Polskie Radio 24.

Ходатайство об увольнении вице-премьер-министра Качиньского, курирующего в правительстве министерства, отвечающие за государственную безопасность, было подано в Сейм 20 ноября. Заявление о недоверии было инициировано главой оппозиционной либеральной фракции партии «Гражданская платформа» Борисом Будкой.

Политик заявил, что основанием для заявления послужили «пять грехов» Качиньского: «внезапное ухудшение прав женщин», «непредсказуемость политики», «разрушение государственных институтов», «5 лет споров и противоречий Варшавы с Брюсселем» и «рост социального напряжения в польском обществе».

Ходатайство подписали депутаты Сейма от «Гражданской платформы», к ним присоединились и депутаты от «Левых». «В такое непростое время очень важен общий голос оппозиции в этом вопросе», — сказал Кшиштоф Гавковский, глава фракции «Левых» в Сейме.

В правящей партии «Право и справедливость», которую представляет сам Качиньский, этот вопрос называют «несерьезным».

«Это не первое такое выступление «Гражданской платформы», которое вместо того, чтобы помогать полякам в тяжелое время пандемии, занимается легкомысленной политической борьбой», — заявила пресс-секретарь партии Анита Червиньская.