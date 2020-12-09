Москва, , 14:56 — REGNUM С 1 января 2021 года объём сокращений в добыче нефти должен постепенно уменьшаться и выйти на уровень 5,7 млн баррелей в сутки. Это отвечает в полной мере интересам России. Об этом 9 декабря заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

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«Данное решение, на наш взгляд, полностью соответствует интересам России, позволяет нам в январе-месяце ещё на 125 тыс. баррелей увеличить добычу. Таким образом, с учётом того, что мы в августе-месяце увеличили на 500 тысяч, общий объём увеличения в России составит с 1 января уже 625 тысяч», — заявил Новак.

«Мы на 31% уже восстановим добычу относительно максимального уровня сокращения. Это, в свою очередь, позволяет иметь стабильный рынок. При этом цены стабилизированы в предсказуемом диапазоне», — указал он.