Киев, , 14:59 — REGNUM Государственное бюро расследований Украины (ГБР) начало расследование фактов сокрытия бывшим генеральным прокурором страны Юрием Луценко и бывшим начальником департамента ГПУ Сергеем Горбатюком доказательств причастности общественного деятеля и политика Владимира Парасюка и его сообщников к убийствам милиционеров на Майдане в 2014 году.

Об этом сообщил 9 декабря народный депутат рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин, уточнив, что расследование начато по депутатскому обращению его и главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что в украинской политической мифологии Парасюк считается «культовой» фигурой, с подачи которого на Майдане в 2014 году якобы был отвергнут вариант мирных договоренностей протестующих с на тот момент президентом Януковичем. Тогда он заявил, что готов вести людейна вооруженный штурм администрации президента, в случае, если Янукович не будет немедленно отправлен в отставку. После переворота был избран депутатом Рады и оказался замешан с целом ряде скандалов, связанных с избиениями людей.

Кузьмин показал документы из ГБР, свидетельствующие о том, что по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, бюро 30 ноября 2020 года зарегистрировало соответствующее уголовное производство.

Также оппозиционный депутат продемонстрировал само депутатское обращение на имя и. о. директора ГБР Александра Соколова. В документе говорится о том, что народные депутаты еще в декабре 2019 года обращались в ГБР с заявлением об уголовных правонарушениях, в котором, ссылаясь на результаты журналистского расследования, было сказано, что народный депутат Украины Владимир Парасюк причастен к убийствам милиционеров во время событий на Майдане в 2014 году, а также к незаконной переправке через границу другого подозреваемого в убийствах милиционеров — Дмитрия Липового.

Однако, указано в депутатском обращении, в ГБР тогда отказались начинать расследование по данным фактам. Между тем, акцентировали внимание народные депутаты, сам Парасюк открыто заявил, что он лично причастен к расстрелу «беркутовцев» и не понес никакой ответственности за это, благодаря сотрудникам прокуратуры.

«Изложенное свидетельствует, что бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко и его подчиненный Сергей Горбатюк умышленно фальсифицировали материалы уголовных производств по событиям, произошедшим 21 ноября 2013 — 20 февраля 2014 годов в Киеве с целью содействия уклонению от уголовной ответственности Парасюка и других за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — сказано в документе.

Согласно материалам журналистских расследований, отметили Медведчук и Кузьмин, за вышеуказанный период было убито или ранено 919 правоохранителей.

«Таким образом, сведения, о которых сообщил Парасюк, однозначно указывают на то, что Луценко и Горбатюк владели достоверной информацией о лицах, убивавших и калечивших правоохранителей, однако не приняли предусмотренных законом мер для привлечения их к уголовной ответственности», — идет речь в депутатском обращении.

В связи с вышеизложенным, Медведчук и Кузьмин просили считать свое депутатское обращение заявлением об уголовных правонарушениях, а также начать по этому заявлению досудебное расследование в отношении Луценко и Горбатюка.