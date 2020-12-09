Тбилиси, , 14:52 — REGNUM Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили заявил, что согласится войти в парламент Грузии, если власти гарантируют проведение реформы избирательного законодательства и администрации Центризбиркома. Об этом политик 9 декабря заявил в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook.

В ноябре лидеры оппозиционных партий, которые в ходе выборов получили право на вхождение в парламент, объявили итоги голосования «сфальсифицированными» и подписали соглашение, что будут бойкотировать законодательный орган, пока власти не назначат дату досрочных выборов. После этого была серия переговоров между лидерами оппозиции и правящей партии «Грузинская мечта».

«Я хочу, чтобы глава ЦИК был самым надежным человеком, вы же этого хотите? Вот для чего я стараюсь. Чтобы была достойная избирательная система, которая будет приспособлена для будущего страны, — сказал Элисашвили. — Если у меня от них будет в руках гарантия всего этого, то я войду в парламент, конечно».

Стоит отметить, что партия «Граждане» получила право на два места в парламенте нового созыва. Первое его заседание должно пройти 11 декабря. Для формирования фракции в грузинском парламенте нужно набрать не менее семи депутатов.

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