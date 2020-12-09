Москва, , 14:47 — REGNUM С 1 января 2021 года страны ОПЕК договорились уменьшить объём сокращений по добыче нефти, однако это решение далось непросто. Об этом 9 декабря заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

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«В соответствии с принятым соглашением, с 1 января 2021 года объём сокращений должен уменьшиться и выйти на уровень 5,7 млн баррелей. То есть уровень сокращения должен быть уменьшен на 2 млн баррелей», — заявил Новак.

В соответствии с соглашением, которое действует с 10 апреля 2020 года, с мая по декабрь общее сокращение добычи всеми странами ОПЕК составляет 7,7 млн баррелей в сутки.

«Учитывая текущую ситуацию на рынке, достаточно большой разброс мнений был относительно тех действий, которые необходимо принимать с 1 января 2021 года. От предложений по увеличению добычи на 2 млн баррелей в сутки, до предложений по продлению действующего уровня на квартал или даже на полугодие», — указал вице-премьер.