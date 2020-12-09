Мюнхен, Германия, , 14:47 — REGNUM Из-за продолжающейся пандемии коронавируса Мюнхенская конференция по безопасности, которая должна была пройти в феврале 2021 года, переносится на неопределенный срок. Об этом 9 декабря сообщают организаторы данного мероприятия на своем сайте.

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"Из-за продолжающейся пандемии COVID-19 57-я Мюнхенская конференция по безопасности не состоится в феврале 2021 года», — говорится в сообщении.

При этом председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер уточнил, что ввиду текущих глобальных угроз и вызовов международной безопасности и стабильности, организаторами должна быть предложена платформа для неформального обмена мнениями между международными лицами, принимающими решения, как можно раньше в этом году.

Также он отметил организаторы продолжат работать со своими партнерами для своевременного назначения новой даты проведения конференции.

«Объявление (о новой дате проведения мероприятия — ред.) будет сделано, как только это будет подтверждено ответственными органами», — заявил Ишингер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что для того, чтобы восстановить объемы производства, которые были до начала пандемии коронавирусной инфекции, мировой экономике потребуется два-три года.