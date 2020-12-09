Киев, , 14:44 — REGNUM Украинская компания «Укрзализныця» с 13 декабря запускает прямое железнодорожное сообщение из Киева с прифронтовой Авдеевкой, которая расположена в 10 км от Донецка и, по сути, является его окраиной.

Об этом сообщил 9 декабря в телеэфире и социальных сетях народный депутат Рады Муса Магомедов.

Парламентарий дал понять, что именно он являлся главным лоббистом реализации этой инициативы.

«Нет ничего приятнее, чем видеть результат своих усилий… Билеты уже купил, до встречи 14-го в Авдеевке, друзья… Спасибо руководству министерства инфраструктуры, «Укрзализницы» и ООС (операции объединенных сил) — за поддержку и понимание важности этого маршрута для жителей 45-го округа», — отметил Магомедов.

Отвечая в комментариях на вопрос, как из Авдеевки добраться в Донецк, депутат уточнил, что это «следующая задача».

Также он отметил, что ещё актуален запуск поезда Авдеевка — Львов, «но не всё сразу».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в пресс-центре ООС сообщили, что за минувшие сутки боевики в Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня и неприцельные обстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы как раз в районе города Авдеевка.