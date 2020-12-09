Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Программа реновации ветхого жилья не представляет из себя ничего, кроме обмана горожан и уплотнительной застройки. Об этом 9 декабря заявил депутат петербургского Заксобрания от КПРФ Александр Рассудов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Самое лучшее, что можно сделать с институтом развития застроенных территорий в текущем виде, — это просто похоронить это раз и навсегда. По одной простой причине: то, что хотел город Москва, он уже получил. И активно, несмотря на противодействие огромного количества москвичей, это реализует огнем и мечом, как Кортес в свое время в Южной Америке. Экономической основы для развития этого института в нашем городе как не было, так и нет», — сказал Рассудов на заседании городского парламента 9 ноября.

Он напомнил, что программа реновации в Петербурге стартовала 12 лет назад и в 2020 году должна была полностью завершиться. Но в июле этого года по программе снесли лишь первую хрущевку.

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По словам Рассудова (в прошлом — председателя совета директоров строительной компании «Лидер Групп»), чтобы реновация действительно стала интересна инвесторам, экономически обоснована и возможна, высота имеющихся домов должна вырасти в 3−4 раза.

«И это наглядно демонстрирует опыт Москвы, где плотность населения, когда туда добиралась костлявая рука реновации, увеличивалась в 3−5 раз. И вот эти прекрасные зеленые, инфраструктурно подготовленные районы, занятые так называемыми «хрущевками», превращались уже в определенного рода гетто. Вырастали не очень красивые двадцатиэтажные дома, иногда и более высокие, нагрузка на улично-дорожную сеть тоже возрастала пропорционально, и так же возрастала нагрузка на социальную инфраструктуру. Поэтому то, что в нашем городе эта программа задыхается по экономическим причинам, — это надо еще богу свечку поставить», — заявил Рассудов.

Петербургские депутаты подготовили 12 поправок в федеральный закон о реновации, который Госдума уже приняла в первом чтении. Рассудов поддержал проект, который призван хоть немного «поправить» будущий закон, но в целом ситуация кажется ему абсурдной.

«Самое главное — просто перестать горожанам морочить голову. Потому что в нынешнем виде программа РЗТ в нашем городе мне всё больше напоминает программу «Жилище-2000», которая была достаточно широко анонсирована Горбачевым в 1986 году, что к 2000 году каждая советская семья получит по отдельной квартире. Никто ни черта не получил. Не надо повторять ошибок прошлого и не надо обманывать горожан. То, что сейчас происходит, можно охарактеризовать одной фразой: это перспектива будущего и навсегда останется таковой», — резюмировал Рассудов.

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Напомним, среди 12 петербургских поправок — необходимость публичных слушаний, протоколы общих собраний жильцов многоквартирных домов, условия, при которых в программу реновации будут включаться только аварийные дома, требование о компенсации владельцу рыночной стоимости жилья, которая не может быть ниже кадастровой, а также запрет на реновацию не только объектов культурного наследия, но и исторических зданий.

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