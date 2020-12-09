Абуджа, , 14:54 — REGNUM Правительство Нигерии опровергло обвинения в систематическом и вопиющем нарушении свободы вероисповедания. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление министра информации Нигерии Лая Мохаммеда.

Данное заявление министра информации Нигерии было сделано после того, как США поместили Нигерию в список стран, где не соблюдается религиозная свобода.

На гала-ужине в Вашингтоне 7 декабря госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что Нигерия вошла в данный список после ряда сообщений христианских правозащитных групп, в которых отмечается растущая незащищённость немусульман в Нигерии. Нигерия была включена в данный список уже во второй раз, отметили репортёры.

Однако в своем заявлении министр информации Нигерии Лай Мохаммед заявил, что внесение Нигерии в данный список стало следствием разногласий между странами по поводу насилия в Нигерии. Он сказал, что в Нигерии ревностно защищают свободу вероисповедания, закрепленную в конституции страны и серьезно относятся к любым ее нарушениям.

Министр пояснил, что пострадавшие от отсутствия безопасности и терроризма в стране являются приверженцами как христианства, так и ислама и других религий.