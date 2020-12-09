Москва, , 14:30 — REGNUM У президента России Владимира Путина нет двух идентичных кабинетов в разных резиденциях, чтобы было непонятно, где именно он работает. Об этом 9 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это неправда, то, что было написано, повторяю, это компоненты такой информационной кампании, информационной атаки, которая, конечно, не может достигнуть своей цели», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля подчеркнул, что информация о передвижениях президента России, как любого охраняемого лица, составляет государственную тайну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что встреча лидеров РФ и Украины должна быть хорошо подготовлена.

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