Киев, , 14:29 — REGNUM Анонсированный на январь локдаун на Украине по факту будет не совсем локдауном, а скорее лишь «усилением карантинных ограничений», сообщает 9 декабря издание ТСН.

Источники в правительстве объяснили СМИ, что во время январских ограничений тотальных запретов не будет, а потому это «не совсем локдаун». В частности, известно, что транспорт точно будет работать.

«Называйте это, как хотите, но ведь транспорт будет работать, поэтому это не совсем локдаун. Точной даты введения новых ограничений еще нет и окончательное решение будет приниматься сегодня, 9 декабря, на заседании кабмина», — говорится в материале.

ИА REGNUM напоминает, что по информации СМИ, правительство Украины может ввести усиленный карантин уже с 8 по 25 января. Официальное объявление решения ожидается сегодня на заседании правительства.