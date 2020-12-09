Париж, , 14:25 — REGNUM Нельзя сохранять самостоятельность, если ты коррумпирован внешним влиянием и преступными доходами, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 декабря, комментируя заявление прокуратуры Франции в отношении экс-президента Николя Саркози.

Как сообщалось ранее, прокуратура потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы (в том числе к двум — условно). В ведомстве считают экс-президента виновным в коррупции и «торговле влиянием».

« В моём понимании, на Николя Саркози во Франции закончилась серьёзная самостоятельная политика. Последним таким политиком был предшественник Саркози — президент Жак Ширак. Тот факт, что на место продолжателя правой политики во Франции не нашлось никого, кроме как выходца из венгерской семьи, переселившейся во Францию после Второй мировой войны, говорит о многом.

Два следующих президента Франции — Франсуа Олланд как символ «социалистической альтернативы» и Эммануэль Макрон как нечто усреднённо-центристское, стали фигурами более вредоносными, чем Николя Саркози. Тем не менее начало резкой деградации французской внутренней и внешней политики всегда будет связываться именно с Саркози. Примечательно, что во Франции Саркози (президент!) имеет прочно прикрепившееся к нему прозвище: «Саркози-американец».

Саркози в целом разумно вёл себя в отношениях с нашей страной. В 2008 году он принял участие в разработке так называемого «плана Медведев — Саркози» по сведению к минимуму последствий грузинской агрессии против Южной Осетии и нашего ответа на неё для отношений России и Европы. Старался он и сдержать вторжение политики в торгово-экономические связи Европы и России, хотя полностью свободным в своей позиции быть, конечно, не мог. Не мог потому, что даже в качестве правого политика Саркози уже стал первой фигурой в осуществлении глобалистского проекта изничтожения самобытной французской политики. Далее, как я уже сказал, последовали Олланд и Макрон.