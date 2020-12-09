Москва, , 14:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать информацию о сообщении на сайте Кремля. Представители СМИ сообщили, что изначально якобы было опубликовано сообщение, в котором среди прочих тем названа тема Навального.

Песков сказал, что таких сообщений на сайте Кремля не было. Публикация была посвящена наиболее актуальным темам. «Тема пациента берлинского была действительно затронута, о чем сказала германская сторона», — отметил пресс-секретарь. Он добавил, что на сайте Кремля никаких изменений не вносилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Стороны выразили готовность сотрудничать в рамках Минской группы ОБСЕ.

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