Киев, 9 декабря 2020, 14:20 — REGNUM Главой наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром» назначен 81-летний политик и ученый Владимир Горбулин.
Об этом сегодня, 9 декабря, сообщил новый гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев.
Гусев заявил, что Горбулин был избран единогласно и сразу же подписал контракт.
«Важно реализовать эффективную реформу «Укроборонпрома» и обеспечить развитие ОПК Украины», — отметил сам Горбулин.
ИА REGNUM отмечает, что Горбулин занимал множество разных должностей — в частности, был советником президента Украины, директором Национального института стратегических исследований, первым секретарем Совнацбеза, членом политической подгруппы по урегулированию конфликта в Донбассе.
3 декабря президент УкраиныВладимир Зеленскийназначил Юрия Гусева новым генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром» (объединяет ряд государственных военных предприятий).
На своей первой пресс-конференции Гусев заявил, что в 2021 году концерн «Укроборонпром» прекратит существование, а вместо него будут образованы отдельные холдинговые компании.