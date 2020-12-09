Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM Федеральный закон о реновации на всей территории России, который в первом чтении уже принят Государственной думой, «граничит с идиотизмом». Об этом заявил 9 декабря депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Справедливой России» Алексей Ковалев, передает корреспондент ИА REGNUM.

ЗакС утвердил проект предлагаемых изменений в закон, петербургские депутаты предложили 12 поправок.

Ковалева удивила, по его словам, даже форма внесения упомянутого законопроекта в Госдуму.

«Несколько членов Совета Федерации вбрасывают сырой, лоббистский документ, содержащий положения, можно сказать, граничащие с идиотизмом. Например, в исходном законопроекте — который приняла Дума в первом чтении, подумайте! — написано, что голосование производится собственниками и нанимателями», — заявил депутат.

Он не понимает, как можно соединить оба статуса жильцов при голосовании на одной платформе. Ковалев также недоумевает, почему вопросами федеральной реновации не занимается правительство с министерствами.

«Нет, это вбрасывается слева откуда-то. Потом назначают двух человек из Татарстана вице-премьером и министром, которые уже опробовали на своих жителях соответствующие механизмы и сейчас будут железной рукой рынка душить наших жителей», — сказал Ковалев.

Судя по всему, он имеет в виду вице-премьера Марата Хуснуллина, который ранее был заместителем мэра Москвы, и министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. Последний был назначен на этот пост 10 ноября.

Поправки петербургского ЗакСа, заметил Ковалев, — это попытка «хоть как-то» исправить положение, а, учитывая разные мнения внутри Госдумы, впереди еще трудный путь.

Напомним, среди 12 петербургских поправок — необходимость публичных слушаний, протоколы общих собраний жильцов многоквартирных домов, условия, при которых в программу реновации будут включаться только аварийные дома, требование о компенсации владельцу рыночной стоимости жилья, которая не может быть ниже кадастровой, а также запрет на реновацию не только объектов культурного наследия, но и исторических зданий.

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