Москва, , 14:17 — REGNUM Государственная автоматизированная система (ГАС) «Выборы» продолжит существовать, но в обновлённой версии. Центральная избирательная комиссия от неё не отказывается. В настоящее время создаётся её современный аналог в качестве новой цифровой платформы. Об этом сегодня, 9 декабря, на заседании ЦИК заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, отвечая на комментарии о том, что ЦИК отказывается от ГАС «Выборы».

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Памфилова добавила, что кроме недоумения подобные высказывания ничего не вызывают.

«Мы с вами приняли за основу развитие цифровой платформы в рамках программы «Цифровая экономика», где чётко и понятно объясняли, что это современный аналог нашей ГАС «Выборы», — сказала глава ЦИК.

Она подчеркнула необходимость совершенствовать эту систему, «сохраняя лучшее и главное, и безопасность, и многие другие качества», и «это нормально».

Памфилова добавила, что цифровизация позволяет «сделать систему более прозрачной», снять существующие барьеры и дать российским избирателям больше возможностей и право выбора того, что «ему удобно, более доступно», чтобы осуществить свое конституционное право, пишет ТАСС.

Напомним, ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что к 2022 году взамен системы ГАС «Выборы» появится цифровая платформа. По её словам, это максимально расширит возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ.