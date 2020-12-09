Москва, , 14:00 — REGNUM Несколько морей Северного Ледовитого океана — Лаптевых, Карское и Восточно-Сибирское — не включены в состав внутренних вод Российской Федерации, что создаёт угрозу статусу этих территорий в будущем. Об этом 9 декабря заявил юрист-международник, профессор, автор учебников по международному морскому праву Игорь Зенкин на телеканале «Россия 24».

«Дело в том, что 234 статья Конвенции ООН по морскому праву 1982 года — это базовая статья, на основе которой мы на сегодняшний момент осуществляем контроль над Северным морским путём», — заявил Зенкин.

«Эта статья, по большому счёту, будет действовать до того момента, пока этот путь более чем полгода покрыт льдами. А вот льды тают. И может оказаться, что через несколько десятков лет путь откроется. А если он откроется, то он превратится в путь, который проходит по открытому морю — если мы будем исходить из современного действующего российского законодательства», — указал он.