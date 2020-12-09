Москва, , 13:56 — REGNUM Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон о возращении Волгоградской области в часовой пояс Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Территория Волгоградской области переводится из 3-й часовой зоны (МСК +1, UTC+4) во 2-ю часовую зону (МСК, UTC+3).

Решение принято по просьбам предпринимателей региона, законопроект был внесен Заксобранием Волгоградской области.

Инициатива вызвала широкий общественный резонанс, почти половина жителей не согласна с предложением местного бизнеса, которое перечеркнуло решение, принятое на референдуме. В Госдуме также обратили внимание на подмену референдума опросом.

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