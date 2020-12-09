Джакарта, , 13:55 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин передал послание относительно проведения региональных выборов в 2020 году, сообщает Kompas.

«Проведение выборов глав регионов является конституционным мандатом, а также проявлением суверенитета народа и средством реализации конституционных прав», — заявил Мааруф Амин.

Вице-президент призвал каждого обратить внимание на антиковидные меры и соблюдать санитарные протоколы.

«Давайте вместе соблюдать протоколы здравоохранения», — призвал Мааруф Амин.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Махфуд заявил, что соблюдение общественностью санитарного протокола в день выборов достигло 92%.

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