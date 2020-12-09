Москва, , 13:54 — REGNUM Ситуация с питьевой водой в Крыму является очень серьёзной проблемой, решение которой требует времени. Об этом 9 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение депутата Госдумы Натальи Поклонской («Единая Россия»), сделанное американскому предпринимателю, главе компании SpaceX Илону Маску переехать в Крым и решить в регионе проблему с водой.

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Официальный представитель Кремля признался, что с этой инициативой парламентария он не знаком.

При этом Песков подчеркнул, что российские власти предпринимаются всевозможные усилия для решения этой проблемы.

«Делается всё возможное, чтобы последствия этого дефицита воды минимизировать, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин проводил специальное совещание по этой теме, были даны поручения, после чего вице-премьер Марат Хуснуллин докладывал о разработке плана по восполнению дефицита воды в регионе.

«Для этого требуется время, но прикладываются все возможные энергичные усилия для этого», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров заявил, что устранить дефицит пресной воды власти Крыма должны к началу 2021 года. Пока же на полуострове реализуют масштабные проекты по переброске воды из Кадыковского карьера и строительству водозабора на реке Бельбек.

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Напомним, с 14 декабря из-за минимальных потоков в водохранилища в Ялте начнут действовать ограничения на водоснабжение. Воду горожанам будет подавать по графику: три час утром и три часа в вечернее время.