Москва, 9 декабря 2020, 13:54 — REGNUM Ситуация с питьевой водой в Крыму является очень серьёзной проблемой, решение которой требует времени. Об этом 9 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение депутата Госдумы Натальи Поклонской («Единая Россия»), сделанное американскому предпринимателю, главе компании SpaceX Илону Маску переехать в Крым и решить в регионе проблему с водой.
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Официальный представитель Кремля признался, что с этой инициативой парламентария он не знаком.
При этом Песков подчеркнул, что российские власти предпринимаются всевозможные усилия для решения этой проблемы.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин проводил специальное совещание по этой теме, были даны поручения, после чего вице-премьер Марат Хуснуллин докладывал о разработке плана по восполнению дефицита воды в регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров заявил, что устранить дефицит пресной воды власти Крыма должны к началу 2021 года. Пока же на полуострове реализуют масштабные проекты по переброске воды из Кадыковского карьера и строительству водозабора на реке Бельбек.
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Напомним, с 14 декабря из-за минимальных потоков в водохранилища в Ялте начнут действовать ограничения на водоснабжение. Воду горожанам будет подавать по графику: три час утром и три часа в вечернее время.