Москва, , 13:59 — REGNUM В Кремле не дают комментариев о выдвижении кандидатов в члены ЦИК по квоте главы государства. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 9 декабря журналистам.

Он напомнил, что в администрации президента никогда не комментируют кадровую работу, таково правило. Контакты с ЦИК курирует управление внутренней политики.

«Но все кадровые дела мы никогда не комментируем», — подчеркнул Песков.

В Центральную избирательную комиссию РФ входят 15 человек. Пятерых назначает президент, пятерых — Госдума, ещё пятерых — Совет Федерации. Действующий состав ЦИК сложит полномочия в марте 2021 года.

По президентской квоте в действующий состав вошли председатель ЦИК Элла Памфилова и члены Центризбиркома Александр Кинев, Евгений Шевченко, Борис Эбзеев и Евгения Орлова.

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