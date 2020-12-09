Москва, , 13:47 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об охране животного мира, а также об особенностях охоты, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Уточняются понятия государственного мониторинга объектов животного мира и государственного кадастра животного мира и предусматривается, что они ведутся в отношении объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам или водным биологическим ресурсам.

Детализируются ограничения и запреты на пользование животным миром, которые могут быть установлены для сохранения объектов животного мира и среды их обитания, а также порядок их установления.

Закрепляется детальный порядок занесения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ и предусматривается, что занесение осуществляется на основании данных государственного мониторинга и опубликованных научных данных (научных оценок численности).

Прописывается, что в исключительных случаях добыча редких и находящихся под угрозой исчезновения охотничьих ресурсов, сохранения занесенных в Красную книгу РФ или красные книги субъектов РФ, допускается в порядке, предусмотренном законом «О животном мире».

Запрет охоты осуществляется на основе данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов, подтверждающих фактическое непрерывное снижение численности вида охотничьих ресурсов, в отношении которого устанавливаются лимит и квота добычи, в течение не менее трех лет, приведшее к общему сокращению численности вида более чем на 50%.

Губернаторы наделяются полномочиями по определению сроков охоты, допустимых для использования орудий охоты, и иных ограничений охоты в случаях, предусмотренных правилами охоты. Такие ограничения устанавливаются после их согласования с Минприроды России.

Закон вступает в силу 1 августа 2021 года.