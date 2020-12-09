Москва, , 13:44 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о статусе ветеранов Великой Отечественной войны для награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя» включаются в перечень лиц, относящихся к категории ветеранов Великой Отечественной войны. На них распространяются меры социальной поддержки, предусмотренные для ветеранов. Речь идет о льготах по пенсионному обеспечению, праве на обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем в случае нуждаемости в улучшении жилищных условий, праве на ежемесячную денежную выплату и так далее.

Одновременно они освобождаются от уплаты консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, и от курортного сбора.