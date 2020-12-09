Москва, , 13:44 — REGNUM Россия вправе поступать как угодно для обеспечения безопасности на своей территории, включая полуостров Крым. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 9 декабря, комментируя принятие Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН предложенной Украиной резолюции о «проблеме милитаризации» Крыма.

Крым, напомнил он, — это суверенная российская территория. Россия руководствуется нормами международного права, и в рамках международных обязательств «вольна делать всё, что необходимо для обеспечения собственной безопасности».

Генассамблея ООН 7 декабря приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, которую предложила украинская сторона. Поддержали принятие документа 63 государства, ещё 62 воздержались, а против высказали представители 17 стран, в том числе России, Белоруссии, Армении, Китая, Сербии, Киргизии, Ирана, КНДР и Венесуэлы.

В резолюции говорится в том числе о «прогрессирующей милитаризации Крыма», которую проводит Россия, и о «продолжающейся дестабилизации обстановки» из-за поставок на полуостров современного российского вооружения.

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