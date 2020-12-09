Тбилиси, , 13:40 — REGNUM Лидеры партии «Европейская Грузия» Георгий Бокерия и Гиги Угулава якобы саботируют переговоры по выходу из политического кризиса с представителями правящей партии «Грузинская мечта». Данное обвинение 9 декабря высказал лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Facebook.

«Партия Бокерия ходит на эти встречи только для того, чтобы вынести детали наружу. Они занимаются саботажем, чтобы все испортить, потому что Бокерия и Угулава не попали в парламент», — заявил Элисашвили.

Он отметил, что послы США и Евросоюза Келли Дегнан и Карл Харцель, которые выступили в качестве посредников на переговорах, просили всех не разглашать подробности, пока стороны не придут к окончательному решению. Эту договоренность лидеры «Европейской Грузии» якобы нарушили.

«Теперь они хотят все запутать и сорвать. Я не хочу нарушать процесс», — сказал лидер «Граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, в оппозиционных партиях Грузии не признали итоги парламентских выборов, а депутаты от оппозиции отказались входить в парламент. Лидеры этих партий заявили, что согласятся на вхождение в парламент, если власти освободят тех, кого в оппозиции считают «политическими заключенными», назначат новые парламентские выборы в 2021 году, проведут избирательную реформу и сменят председателя ЦИК Грузии.

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