Тирасполь, 9 декабря 2020, 13:35 — REGNUM В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи, средства которой будут направлены на ежемесячные доплаты к пенсиям. Об этом 9 декабря в ходе рабочего совещания с руководителем администрации президента Приднестровья сообщил глава государства Вадим Красносельский.
Он поручил выдать деньги получателям до наступления новогодних каникул.
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Напомним, надбавки из средств гуманитарной помощи РФ выплачивались приднестровским пенсионерам с 2008 года. Начиная с 2015 года, не раз обсуждался вопрос о том, что выплаты могут быть вовсе прекращены. На сегодняшний день российскую надбавку в ПМР получают около 146 тысяч пенсионеров.