Москва, , 13:31 — REGNUM Арест гражданина РФ в Дании и предъявленные ему обвинения в шпионаже является ошибкой. Об этом заявили 9 декабря в российском посольстве в Стокгольме.

«В связи с выдвижением обвинений в шпионаже в отношении российского гражданина, посольство России в Дании считает арест нашего соотечественника и предъявленные ему обвинения ошибкой», — говорится в заявлении.

В посольстве рассчитывают на непредвзятый подход правосудия Дании к рассмотрению указанного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 9 декабря, жителю Дании — российскому гражданину было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России. Под арест его поместили в начале июля текущего года. Обвинение предъявлено в соответствии с пунктом 108 датского Уголовного кодекса.

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