Джакарта, , 13:25 — REGNUM Посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс заявил, что приветствует намерение Индонезии присоединиться к расширенному механизму Всемирной организации здравоохранения COVAX для закупки вакцины, сообщает Sindonews.

Посол заявил, что Великобритания и Индонезия пришли к единому мнению, что коронавирус не знает национальных границ, и необходимо с ним бороться.

«Мы обязаны ответить на COVID-19 и приложить усилия по спасению человечества, ни одна страна не может сделать это в одиночку», — отметил посол Великобритании.

«Мы все должны работать вместе, чтобы разработать безопасную, эффективную и доступную вакцину, методы лечения и тесты, которые можно было бы быстро производить и которые были бы доступны для всех. Это спасет жизни и восстановит нашу экономику», — продолжил Оуэн Дженкинс.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США Кристофер Миллер во время своего визита в Джакарту поднял вопрос Южно-Китайского моря.

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