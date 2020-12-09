Москва, , 13:22 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, призванный ускорить реализацию программ по расселению аварийного жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Аварийный дом Gov.karelia.rugov

«Принятие закона позволит эффективнее реализовать региональные программы расселения аварийного жилищного фонда. Благодаря этому удастся решить сразу несколько задач: главную — люди быстрее переедут в современное жилье, а также создать новые рабочие места в строительной и смежных отраслях, стимулировать развитие региональной инфраструктуры», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон позволит Фонду содействия реформированию ЖКХ привлекать заемные средства для поддержки регионов на ускоренную реализацию программ переселения.

Также уточняется понятие «этап региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

Кроме того, согласно поправкам, органы местного самоуправления не смогут принимать решения о признании аварийными домов, квартиры в которых находятся в федеральной или региональной собственности. Также прописывается, что те граждане, у кого «жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», могут получить временное жилье из маневренного фонда на два года. За это время власти должны будут либо выплатить им компенсацию для приобретения новых квартир, либо предоставить новое жилье.

Средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства могут быть использованы для предоставления собственникам жилья субсидированной льготной ипотеки, создания маневренного жилого фонда, осуществления дополнительных социальных выплат.