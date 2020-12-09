Москва, , 13:21 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Владимир Путин посещает образовательный центр «Сириус». 2018 Kremlin.ru

Речь о территории, которая располагается в Краснодарском крае, на черноморском побережье Сочи — там, где находится основной комплекс олимпийских объектов 2014 года. Начиная с 2015 года на базе олимпийской инфраструктуры развивается образовательный центр «Сириус».

Устанавливаются правовые основы функционирования федеральной территории «Сириус», в том числе, регулируются отношения, возникающие в связи с ее созданием, организацией деятельности органов публичной власти, с осуществлением экономической и иной деятельности в границах этой федеральной территории.

В «Сириусе» действует самоуправление, территория имеет самостоятельные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных государственных органов и органов государственной власти субъектов РФ, а также полномочия органов местного самоуправления.

Территории дается экономическая самостоятельность, «Сириус» имеет собственный бюджет, экономическую основу федеральной территории составят, в том числе трансферты из федерального бюджета и бюджета Краснодарского края в соответствии с бюджетным законодательством — как ожидается, в ближайшее время будут внесены в Госдуму соответствующие поправки в Бюджетный кодекс, а также Налоговый кодекс.

Принято решение отказаться такой должности, как «глава федеральной территории «Сириус», а также от нормы о «высшем должностном лице» территории. Таким образом, систему органов публичной власти федеральной территории «Сириус» составят совет федеральной территории «Сириус», как представительный орган, и администрация, как исполнительно-распорядительный орган.

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