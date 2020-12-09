Москва, , 13:19 — REGNUM Итоговую пресс-конференцию в формате онлайн проведёт Центризбирком России после заседания 16 декабря. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила 9 декабря журналистам.

Она отметила, что на 16 декабря намечено завершающее заседание в текущем году, ожидается «серьёзная, объёмная повестка». Памфилова поблагодарила журналистов, освещающих работу ЦИК, и добавила, что из-за санитарных ограничений у них не было возможности напрямую задавать вопросы.

После заседания Памфилова предложила провести виртуальную пресс-конференцию с ответами на присланные вопросы. Из-за дефицита очного общения накопились вопросы, предположила она.