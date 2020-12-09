Анкара, , 13:20 — REGNUM На встрече министров иностранных дел стран ЕС перед саммитом лидеров стран — членов данного объединения 9 декабря стало известно, что глава греко-немецкой промышленно-торговой палаты (ТПП) подал в отставку после новости о том, что Германия отклонила запрос Греции ввести санкции против Турции. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Германия и Турция Jérôme

Напомним, 10−11 декабря пройдёт саммит лидеров, который состоится после встречи министров иностранных дел Европейского союза. На саммите будет обсуждаться развитие отношений Турции и Греции.

В преддверии саммита Михалис Майлис, председатель греко-немецкой промышленно-торговой палаты, объявил о своей отставке с поста, который он занимал в течение 12 лет. Тем самым он выразил протест против решения Германии не вводить санкции против Турции.

Напомним, претензии Греции к Турции касаются контроля над обнаруженными в Восточном Средиземноморье богатыми запасами углеводородов. Ранее глава МИД Греции заявлял, что о необходимости ввести против Анкары санкции и немедленно вывести из этого морского региона все турецкие суда, включая военные корабли.