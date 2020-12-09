Москва, , 13:25 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала «напряженной» ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге и заявила о важности принятия в связи с этим всех необходимых профилактических мер.

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Попова отметила, что заболеваемость в Петербурге в последние несколько дней стабилизировалась, но о спаде эпидемии пока говорить не приходится. «Она не растет, но, к сожалению, пока и не падает», — цитирует Попову «Интерфакс».

По ее словам, для изменения ситуации к лучшему необходимы эффективные меры, «которые обеспечат здоровье людей, и они должны быть своевременны».

Напомним, в Петербурге за последние сутки установлен новый максимум по суточному числу выявленных носителей коронавирусной инфекции. Одновременно количество жертв COVID-19 в мегаполисе превысило шесть тысяч человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, по решению Смольного, с 4 декабря в Петербурге закрыты аквапарки и океанариумы, все развлекательные заведения в торговых центрах, запрещен доступ детей в возрасте до 16 лет в театры и на концерты. Наполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах ограничена 25% зрительских мест.

На период новогодних праздников устанавливаются дополнительные требования для работы предприятий общественного питания. Так, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью. Фуд-корты, фуд-плейсы в торговых центрах останутся закрыты.

Также с 30 декабря по 10 января запрещается: доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты; проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором; доступ посетителей в Ленинградский зоопарк; — деятельность в области перевозки пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.

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