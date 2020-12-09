Москва, , 13:05 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о статусе сенатора Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Пузыри Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Устанавливаются основания для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата Госдумы — утрата гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства (подданства) иностранного государства, либо получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Новым основанием для досрочного прекращения полномочий парламентариев указывается установление фактов, свидетельствующих о несоблюдении требований, ограничений и запретов для лиц, претендующих на осуществление полномочий сенатора РФ, депутата Госдумы. Это может касаться выявления иностранного гражданства или несоблюдения сенатором РФ — представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта РФ, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Из действующего законодательства исключаются положения о предоставлении прежнего места работы либо прежней должности по месту прохождения военной и иной, приравненной к ней службе, после истечения срока полномочий сенатора РФ или депутата Госдумы. При этом срок полномочий сенатора РФ, депутата засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж или срок службы.

Прописывается, что для сенатора — экс-президента сохраняются социальные гарантии и вводятся новые.