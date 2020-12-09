Москва, , 13:04 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, меняющий порядок формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

В Совфед входят по два представителя от каждого региона России: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти субъекта РФ — на срок полномочий соответствующего органа; экс-президент РФ — пожизненно, а также не более 30 представителей Российской Федерации, их назначает президент, при этом из этих 30 не более семи могут быть назначены пожизненно из числа лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Сенатором РФ может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. Устанавливаются исключения из «ценза оседлости».

Кроме того, вводятся сроки ограничения для назначения сенатором после снятия или погашения судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 лет за тяжкие преступления и 5 лет за преступления средней тяжести.

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