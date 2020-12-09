Вильнюс, , 13:01 — REGNUM Александр Лукашенко и его подчинённые по инициативе литовских правоохранителей могут оказаться в списках разыскиваемых лиц в связи с досудебным расследованием преступлений против человечности в Белоруссии. Генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис лично контролирует проверку фактов, изложенных гражданами Белоруссии.

Генпрокуратура Литвы уже усмотрела состав преступления в заявлении одного из граждан Белоруссии, прибывших в постсоветскую прибалтийскую республику и пожаловавшихся на насильственные действия белорусских силовиков. По мнению литовских прокуроров, состав соответствует литовскому Уголовному Кодексу и очевидна универсальная юрисдикция, что позволит привлечь должностных лиц Белоруссии к уголовной ответственности.

Центризбирком Белоруссии в августе объявил победителем президентской кампании Александра Лукашенко. Он бессменно правит Белоруссией с 1994 года. Несогласные с перспективой и дальше жить под его властью и подвергаться полицейскому террору пятый месяц выходят на протестные манифестации.

Литовские власти признали «президентом Белоруссии» участницу президентской кампании Светлану Тихановскую, проживающую в Вильнюсе. Они также пригласили на свою территорию граждан Белоруссии, подвергающихся политическим репрессиям.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 4 декабря констатировала ухудшение ситуации в Белоруссии, возложив ответственность за это на власти постсоветской республики. Специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор сделал аналогичные констатации и в опубликованном 5 декабря интервью DW заявил о возможности создания специального международного трибунала по Белоруссии.

Евросоюз и США, а также Украина и другие их сателлиты применяют к официальному Минску санкции. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей объявил об ответных санкциях.