Киев, , 12:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 декабря, в социальных сетях «отметил» годовщину встречи «нормандской четверки» на уровне глав государств в Париже.

В частности, в своем Twitter Зеленский опубликовал фотографию переговоров год назад, на котором за круглым столом вместе с ним сидят президенты России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Опубликованное фото президент Украины сопроводил следующим комментарием: «Путь к миру нелегкий, но знаю — мы сможем».

Свое заявление в связи с годовщиной парижского саммита лидеров стран «Нормандского формата» сделал и МИД Украины, в котором отмечается, что благодаря достигнутым тогда договоренностям удалось стабилизировать ситуацию с безопасностью в зоне конфликта и осуществить обмены удерживаемых лиц.

«Украина подтверждает свою готовность и в дальнейшем работать в рамках «Нормандского формата», который продолжает играть важную роль, сохраняя свою актуальность и востребованность… Украина благодарна Германии и Франции, а также ОБСЕ за активную посредническую роль в урегулировании конфликта и усилия по возвращению мира на украинскую землю и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — говорится в заявлении.

МИД Украины отдельно обращается с призывом к Российской Федерации принять все надлежащие шаги для продолжения работы упомянутых форматов — для выполнения всех решений, принятых на уровне лидеров четырех стран, а также осуществить «реальные шаги» по урегулированию вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

ИА REGNUM напоминает, что 9 декабря 2019 годав Париже состоялась последняя на сегодня встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате», где стороны согласовали ряд шагов для урегулирования конфликта в Донбассе. В последнее время Москва не раз заявляла, что о проведении следующего такого саммита сейчас и речи быть не может, поскольку Украина абсолютно не выполняет взятые на себя обязательства.